NBA》禪師掛保證 荷納塞克保住尼克帥位
就算尼克早在3月初就已宣告無緣季後賽，且本季僅拿27勝41敗，《紐約郵報》卻在17日報導，尼克總教練荷納塞克可望保住飯碗，原因是尼克總裁「禪師」菲爾傑克生已經掛保證，暫時不會考慮解雇荷納塞克。
自從3年前接下尼克總裁職位，尼克已經換了4名總教練，為何他不考慮馬上換第5位？答案其實很簡單，就是因為荷納塞克很聽話，就連從下半季開始，傑克生要求改用三角進攻取代原先的「搶攻」戰術，荷納塞克也做到了。
以去年2月丟掉飯碗的前尼克總教練費許為例，其實他下台主因並非是戰績慘澹，因為他跟傑克生之間欠缺溝通，甚至費許膽敢不回傑克生的信件，也不太願意接受傑克生建議改打三角進攻，最後才遭解雇命運。
反觀荷納塞克聽話多了，除了努力巴結傑克生，更跟傑克生多年同事，也就是現任尼克首席助教蘭比爾建立良好關係，在「狗腿」程度遠勝費許，如今獲取傑克生承認不在今年夏天炒他魷魚，也屬理所當然的結果。
面對本季戰績奇慘命運，荷納塞克也很聰明把所有人一起拖下水，「我們會一起度過難關，每個球員、每位教練、每個管理階層的人都必須對當前處境負責，我們都在同一艘船上，也打算以當前基礎進行重建。」
(中時電子報)
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