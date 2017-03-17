積穗國中管樂團 勇奪全國賽特優
新北市立積穗國中管樂團，參加105學年度全國音樂比賽國中團體B組北區管樂合奏，在激烈競爭中脫穎而出，榮獲特優的卓越佳績。
比賽當天積穗管樂的孩子一行人，一大清早6點半已全數集合完畢，今天是參與全國賽的日子。校長鄭建立、指導老師魏德炎及家長們，滿心期待陪伴著孩子。
魏德炎對孩子說，「現在把你們的手給我，我要你們在手上寫一個惜字，以前我要大家寫勝，但這次我要大家珍惜九年級的管樂學長姐們，在會考的壓力下，還和大家並肩作戰參加全國賽。」
上遊覽車前，校長、管樂的孩子及家長們齊心一致、精神抖擻地喊著：「一個樂團，一個聲音。」披著細雨前往雨都基隆，挑戰全國賽。
積穗國中管樂團的孩子大部分是上了國中才開始接觸樂器，有的甚至連五線譜都還不會看，在如此的先天環境背景下，能夠取得如此傑出的表現，積穗全體師生的心情都非常激動。
積穗國中管樂團於民國88年由李書文校長創立，92年起在李玲恵校長及劉秀汶校長的「奇積穗月‧ 夢想成真」信念推展下，籌辦大型的音樂會演出，讓音樂陶塑孩子們的氣質、品格，養成動靜皆宜的舉止表現，並深化社區的藝文氣息。
同時更遠赴馬來西亞、中國上海及日本等地音樂交流演出，成功地推動了國民外交，也開啟了孩子們的國際視野。在現任校長鄭建立的帶領下，以「發苗長穗‧結穗積穗」的教育理念，帶領樂團向更輝煌的佳績邁進！
(中時)
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