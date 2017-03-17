英若正式脫歐 歐盟48小時內提草案
英國女王伊麗莎白二世今御准脫歐法案立法，若英國在3月底啟動脫歐程序，歐盟將在48小時內提出第一份談判方案。
根據報導，英國女王伊麗莎白二世已御准脫歐法案立法。英國首相梅伊（Theresa May）預料將在3月底啟動里斯本條約第50條，啟動脫歐程序。
根據歐洲理事會先前說明，脫歐程序是英國必須先正式通知歐盟，接下來歐盟將會向27個成員國提出談判原則作為回應，並在48小時內提出第一份談判方案。
不過，在第一份協商草案出爐後的數週甚至數月，英國與歐盟才會正式展開全面協商，協商期限為兩年。
由於法國將在4月及5月舉行2輪的總統大選，目前有訊息指出，歐盟有意將啟動脫歐談判的時間點延後至6月。
但最近的觀察日是3月25日，歐盟成員國將在羅馬慶祝歐盟成立60週年，當各國領袖歡聚一堂時，預料英國應該不會在這麼溫馨的日子倒冷水，但接下來則隨時可能接到脫歐通知。1050316
(中央社)
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