麥當勞刪除批評川普推文

速食連鎖業者麥當勞（McDonald）的官方推特帳號發出推文，批評美國總統川普（Donald Trump）是令人噁心的總統後，麥當勞表示，已接獲推特通知，它的官方帳號遭人動手腳。

目前不清楚麥當勞的官方帳號@McDonaldsCorp是否遭駭客入侵。

已刪除的那則推文說，「川普（@realdonaldtrump）你是一個真正令人噁心的總統，我們希望歐巴馬（@BarackObama）重返，而且你也有一雙小手。」

麥當勞尚未提供進一步細節。1060317

(中央社)