梅克爾5月初訪俄 會蒲亭商烏克蘭危機

我要評比

俄羅斯總統蒲亭今天宣布，德國總理梅克爾預定5月2日訪問俄國，這將是梅克爾近兩年來首度訪俄，將商討烏克蘭危機等議題。

法新社報導，蒲亭（Vladimir Putin）今天會晤德國巴伐利亞邦（Bavaria）總理賽賀佛（Horst Seehofer）時作此表示。賽賀佛屬於保守派，但常批評梅克爾（Angela Merkel），尤其是針對難民問題。

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）稍早表示，梅克爾與蒲亭會晤時，將討論烏克蘭情勢。

俄國併吞烏克蘭的克里米亞（Crimea），並支持烏克蘭東部的分離主義叛亂勢力，引爆烏克蘭危機，梅克爾是調停危機的要角。

她力主維持對莫斯科的制裁，直至終結歐洲後院這場衝突陷於停頓的和平計畫獲得落實。

路透社報導，西方實施的這些制裁不會立即獲得解除，但梅克爾這項訪問傳達一項訊息，就是歐洲聯盟龍頭德國願意與俄國打交道。1060317

(中央社)