台裔法官擋入境禁令 川普誓言奮戰到底

美國總統川普針對六個穆斯林為主國家的人民發布新的入境禁令後，已有兩位聯邦法官下令凍結，其中一位法官是來自台灣的移民後代，但川普不肯退讓，表示準備進行長期法律戰。

有線電視新聞網（CNN）與法新社報導，川普上個月首度發布禁令，想要限制穆斯林入境，在美國和國外機場都造成混亂，最後遭聯邦法院擋下，這次再遭難堪的挫敗。

不過，共和黨籍總統川普誓言將對抗這項「可怕的」裁定，如果有必要，將打官司到最高法院。他堅稱這項禁令是確保國家安全所需，認為法官的作法是「前所未見的司法濫權」。

這項修改過的行政命令原定昨天午夜開始生效，禁止伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹、敘利亞和葉門六國人民入境，為期90天，但夏威夷州的法官華森（Derrick Watson）昨天率先下令凍結這項措施。他也命令停止實施在120天內暫停美國接納難民計畫的措施。

馬里蘭州法官西奧多．莊（Theodore Chuang）今天也下達另一命令，但範圍較窄，只凍結命令禁止穆斯林世界人民入境的核心規定。他表示，這項禁令若是生效，將造成「無可彌補的傷害」。

根據巴爾的摩太陽報（Baltimore Sun），莊法官的父母是來自台灣的移民。他1994年由哈佛法學院畢業後，幾乎一直在政府任職，起初是司法部，後來並在前總統歐巴馬時代擔任國土安全部要職，2013年獲歐巴馬提名出任馬里蘭州聯邦法官。

川普在大選時利用反穆斯林言論爭取支持，成功贏得白宮總統寶座，他如今得要在法院對自己的言論負責。兩位法官都表示，這項入境禁令助長宗教偏見。

華森指出，即使政府提出上訴，法院也不會暫時解除所作裁定，這意味無論白宮採取什麼行動，入境禁令都無法如期實施。

莊法官呼應這種想法，在審理維權團體提出的訴訟時，也針對禁令發布了局部性的禁制令，只要此案還在訴訟期間就將維持有效。

他在裁定中說，政府機構可能證明了川普行政命令中的旅行禁令部分意在禁止穆斯林入境，因此違反了美國憲法對宗教自由的保障。

他表示：「為避免在我國撒下分裂的種子，堅持這項堪稱我國核心特色的基本憲政原則，顯然符合公眾重大利益。」1060317

(中央社)