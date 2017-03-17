雅虎被駭 俄羅斯否認涉案

美國司法部15日指控兩名俄國情報員和其雇用的兩名駭客被控駭入雅虎系統，但普丁政府否認。(圖片取自美聯社)

美國司法部15日指控兩名俄國情報員和其雇用的兩名駭客被控駭入雅虎系統，使至少5億雅虎用戶個資遭竊，這也是首起美國控告俄國政府人員涉及網路犯罪的案例。但克里姆林宮今天發表聲明，否認俄羅斯官方涉及這起網攻。

近年美國頻繁指控俄羅斯網路駭客犯案，從由美國總統大選，到雅虎被駭，但俄羅斯維持一貫風格，一場網路角力戰隱約開打。去年9月雅虎公布案件時，表示這是起「由國家支持的駭客」所為。美方指控2名俄羅斯聯邦安全局（FSB）員工及2名由俄國僱用的駭客犯案，們的主要目標是俄國和美國政府官員、俄國新聞人員、金融公司及其他私人企業員工的電郵帳戶。

但克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）強調，「我們一再說過，俄羅斯官方機構絕對沒有涉及任何網路非法行動，包括聯邦安全局」。

但這是美國首次以網路相關罪名對俄羅斯官員提出指控，同時美國也正在調查俄羅斯被控網路干預美國大選一事。

(中時電子報)