俗話說十禿九富 其實禿頭也有這些優點？
隨著年紀增長，除了該注意的身體健康外，對於男性來說，如何防治頂上無毛也成為了相當重要的課題，根據統計，男性35歲的時候，大約有60%的人已開始掉髮，並有越掉越多的跡象；而等到55歲的時候，85%的男性會失去相當多頭髮。但其實最近就有一項研究顯示，禿頭給人感覺更聰明、更占主導地位，也讓人覺得更性感。
佛羅里達貝瑞大學的學者穆斯卡勒拉(Frank Muscarella)就指出，透過調查，並評估包含外表吸引力、進取心、容忍度和社會成熟度(誠實、智力和社會地位)等幾種男性特徵後發現，人們認為禿頭的男性更誠實、更聰明且更占主導地位。
雖然禿頭會讓男性減少外在吸引力，是不變的事實，但日前早已有研究表明，男性禿頭是一種沒有威脅的社會優勢，很多女性雖然喜歡外表有吸引力的男性，但她們也會受到高社會優勢的吸引。
穆斯卡勒拉對此也表示，「隨著人類的進化，集體生活對人類生存變得越來越重要，男性在家庭中扮演的角色也越來越重要。可能就是這種適應性導致男性演化出這種形態特徵，讓成年男性的威脅感沒那麼強，別人與他們交流也會變得更加順利」。
(中時電子報)
文章來源：maxim
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