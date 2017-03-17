多頭氣勢不繼　美股跌多漲少

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我要評比

美國股市今天跌多漲少，道瓊工業指數和標準普爾500指數都收黑，主因油價漲勢不繼，以及市場擔心華盛頓在推動優先重大法案方面欠缺作為，壓縮多頭氣勢。

油價在昨天大漲後小幅回檔，導致埃克森美孚公司（ExxonMobil）和雪佛龍公司（Chevron）等石油業者股價走弱。

道瓊指數終場下跌15.55點，或0.07%，收在20934.55點。

標準普爾500指數下跌3.88點，或0.16%，收在2381.38點；那斯達克指數微漲0.71點，或0.01%，收在5900.76點。1060317

(中央社)