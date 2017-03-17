幾米同名繪本《如果我可以許一個願望》劇場音樂會 勇氣讓願望成真

作曲家伍卓賢(左起)、台灣國樂團音樂總監閻惠昌與導演BALLBOSS首度合作「如果我可以許一個願望」幾米劇場音樂會，希望帶給世人讓夢想與勇氣一起發光。(築文創提供)

如果你撿到一個神燈，你會對它許下什麼願望？國內知名插畫家幾米2012年作品《如果我可以許一個願望》以一個小男孩視角訴說了對願望的想法，深受共鳴。今年台灣國樂團改編該作，推出同名劇場音樂會《如果我可以許一個願望》，首度用國樂說幾米的故事，春節期間帶給大小朋友既溫暖又幽默的純真夜晚。

《如果我可以許一個願望》由台灣國樂團音樂總監閻惠昌領軍，邀請香港知名作曲家伍卓賢為音樂會打造9首全新絲竹音樂，兼具插畫家與導演身份的BALLBOSS擔任編導，透過音樂與舞台，一起讓繪本從平面變立體。

《如果我可以許一個願望》講述一個男孩夢見自己在海邊遇上一盞神燈的故事，透過故事中角色們的願望，希望鼓勵大小朋友們鼓起勇氣，去實現自己的夢想。「很難想像國樂可以跟幾米連結，但是國樂團做到了。」製作人江謝嘉芬表示，這次參與的作曲家伍卓賢過往跨界背景豐富，巧妙地沒有用任何一個西方樂器，卻讓國樂團展現了與以往截然不同的音色與聲響。

台灣國樂團音樂總監閻惠昌表示，國樂發展已經並非當年只能演奏古典經典作品，跨界合作已經是各團演出常態，「這是時代趨勢，也是國樂團必須往前發展的過程。」閻惠昌說他過去就很喜歡幾米的繪本，「能夠邀請到作曲家伍卓賢合作，音樂會就已經成功了一半，他的音樂語彙融合中西樂與跨界，親切、自然卻又好聽，但伍卓賢出身國樂，完全可以掌握各種國樂器的特色，樂曲寫出了程度與難度，對團員來說是一大挑戰。」

伍卓賢說，這是一個很有趣也很挑戰的邀約，「作曲手法傾向西方音樂劇，序曲用了莫札特《小星星變奏曲》作為主旋律，我用國樂器本身可以發出的聲響去做拆解跟重組，讓音樂說故事。」

導演BALLBOSS表示，幾米繪本故事並沒有完整的故事軸線，而是一篇又一篇獨立的畫作，要改編成劇場形式的音樂會，「我們加入一些故事情節，重新詮釋幾米繪本中的精神，但歌唱的歌詞幾乎從繪本而來，因為幾米的文字非常美，已經包含一切。」

BALLBOSS表示，舞台設計直接讓繪本「長」在舞台上，舞台上有一棵大樹，台灣國樂團的音樂家們在大樹下演奏音樂，讓音樂家們很自然地融入在繪本裡，「音樂家們也象徵許許多多願意許願也實現理想的人們，只要願意許下願望，有夢想，不要害怕放手追求，一定會有實現的一天。」

今年也受邀赴義大利參加波隆納國際插畫展，BALLBOSS表示，過往劇場改編幾米繪本大都使用大量投影，「但我自已也畫繪本，我希望透過自己插畫家的身份去消化幾米書中的畫面，透過劇場的手法，帶領觀眾遊歷這場音樂夢境，也向幾米致敬，「我最大的心願就是，希望幾米看到之後會說：有人讀懂我了！」

幾米劇場音樂會《如果我可以許一個願望》將於4月1日及2日演出，地點在台北國家音樂廳。12歲以下的兒童有5折優惠。

(中時)