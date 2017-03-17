149年來 首位柏克萊女校長出爐
加州大學柏克萊分校常被譽為美國乃至世界最頂尖的公立大學之一，而最近柏克萊投票通過讓現年72歲的克里斯特 (Carol Christ)為校長，這也是柏克萊建校149年來第一位女校長。
克里斯特從1970年在柏克萊開始她的學術生涯，當時只有3％的教師是女性，並在曾任柏克萊加大教務長六年，2002年至2013年間轉任史密斯學院（Smith College）校長，在2015年返回柏克萊加大擔任高等教育研究中心（Center for Studies in Higher Education）主任。
柏克萊周一(13日)提名現年72歲的克里斯特為下一任校長人選。學校理事會今日進行會議，最終投票通過她正式成為柏克萊建校149年來第一位女校長。在今日的投票通過後，她將於今年7月1時起接替德克斯 (Nicholas Dirks)擔任柏克萊加大校長。
(中時電子報)
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