參議員稱查無實證 川普堅控歐巴馬竊聽

美國總統川普宣稱前總統歐巴馬的政府曾竊聽他在紐約市川普大樓的寓所，引發軒然大波，兩位重要參議員今天表示未發現有證據支持這種說法，但川普仍堅持這項指控。

參議院情報委員會共和黨籍主席柏爾（Richard Burr）與民主黨副主席華納（Mark Warner）發布聲明說，川普4日在推特發布的說法沒有獲得任何情資支持。

他們表示：「根據我們所能取得的情資，我們沒有發現跡象顯示，無論是在2016年選舉日前後，川普大樓（Trump Tower）曾經成為美國政府任何機構的偵監目標。」

儘管如此，白宮發言人史派瑟（Sean Spicer）表示，川普堅持歐巴馬政府曾在大選期間竊聽川普大樓。

川普4日發推文說，歐巴馬曾下令竊聽紐約這棟大樓，這項指控立即造成轟動。川普和家人住在川普大樓，他的房地產事業帝國總部也設在此處。

歐巴馬迅速否認這項指控，各方紛紛詢問白宮川普的說法是否可信。川普雖未提出證據，但他能夠看到執法與情報資料，有可能有些機密資料支持他的說法。

不過，川普的指控越來越顯得沒有根據。國會眾議院情報委員會的兩位主要議員昨天也表示，他們未接獲任何情資可以支撐川普的推文。

川普昨晚接受福斯新聞網（Fox News）訪問時，記者也問起他是否找到遭竊聽的證據，他回答說，有些新聞報導曾提及有這種可能。

他又說：「別忘了，我說到竊聽時，曾經加上括弧，因為竊聽是相當老派的東西。但是實際上涵蓋了偵監和許多其他方法。」1060317

(中央社)