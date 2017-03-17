謝長廷：兩岸陷僵局不能只苛責台灣

駐日代表謝長廷今天接受中央社專訪，被問到如何看待兩岸目前陷入僵局的情況時，他表示，兩岸陷僵局不能單一方面苛責台灣，因為台灣是一個民主社會。

謝長廷被問到如何看待兩岸陷入僵局、民眾對蔡英文政府的施政滿意度下降等提問時說，自從就任駐日代表之後，與國內政治有點隔閡。但他前陣子看民調，蔡政府的施政滿意度有點降，但後來又恢復了。恢復的主要原因與經濟基本面以及兩岸關係有關。

兩岸關係如果處理得不好，有一定的比例者不會支持。但不會過半數。因為兩岸關係還是以支持維持現狀者最多，主張統一或獨立的，都較極端。

謝長廷強調，兩岸陷僵局不能單一方面苛責台灣。因為台灣是一個民主社會，多數人民的選擇，像美國總統川普，美國人選他，接受他當總統，雖然有人反對他當總統。

謝長廷認為，蔡英文總統現在做的，並沒違背她在選舉時的承諾。

他說：「兩岸問題當時就是要與國民黨做區隔，認為國民黨無法守住台灣的現狀。所以，兩岸陷僵局不應歸咎於台灣，如果台灣的輿論也這樣講，那是沒有台灣命運共同體的感覺在。因為台灣並沒去挑釁、破壞什麼東西。基本上現在台灣的很多邦交、國際組織，原本可以參加、旁聽的、有邦交的，現在都被破壞掉，那才是破壞現狀。」

謝長廷說：「應該讓中國大陸知道，如果中國大陸一直強迫台灣，很多國際組織說一定要是國家才能加入，不然就趕出去，那你就是逼台灣的人民更有急迫感要成為一個國家。是因為你說我沒有國家，我們活不下去。這是一個辯證，我認為應知道這個辯證，我想大陸的人應該很了解這種辯證的關係，你太極端了，反而逼著他這樣子。」

謝長廷認為，現在當然中國大陸會想制訂或修訂一些法律，譬如「反分裂法」、「國家統一法」，符合中國大陸國內的需要。歷史上看，類似的例子很多，自訂法律，聲稱哪些是他的。但能得到台灣民心是最重要的，不要一直在做讓台灣反感的事。

他分析，美國總統川普上台，如果美國偏向採取保護主義（以美國利益為優先），那台灣會受到的影響比較大。以國際局勢來看，英國脫離歐盟、法國、德國要選舉，有很多不安定的因素，像是亞洲韓國，總統正在選舉。此外，美國川普政策有些不定性。這些變數之中，台灣應更團結，和日本應更團結，台日過去有很好的基礎，有信賴關係。

此時，台日應該更安定、合作。如果說區域間的經濟組織，像跨太平洋夥伴協定（TPP）有困難、需個別交涉的話，那台日應優先啟動，這才是台灣經濟發展的未來。

謝長廷認為，兩岸最終是要走向和平的，應該從整體看，都會往比較正面，加上如果經濟面繼續保持，蔡英文總統的民意支持度不會再降。1060317

(中央社)