謝長廷：台日關係已回復大方向

駐日代表謝長廷今天接受中央社採訪時表示，台日關係若無大戰略的話，未來就會起起伏伏，他去年6月就任駐日代表以來，至少台日關係回復到大方向。

謝長廷表示，台日關係本來基礎就很好，但如果沒有大戰略的話，未來就會起起伏伏，某些個案會因為小衝突而馬上毀了。

他說，就任駐日代表以來，至少台日關係回復到大的方向。有什麼衝突發生，第一時間就能溝通無礙，馬上可處理。只要判斷這事是短期不能處理的，就低調，保護台灣權利。

例如釣魚台主權，不能讓對方造成事實，那樣將來對子孫沒交代，該有主張就主張。但不會去開記者會、不會去張揚、去誇耀說：「我昨天抗議了，我昨天跟他講話時，突然拿出個抗議牌給他之類的」，因為這樣只能做一次，未來對方也不會再見面，那樣沒意義的。

至於日本、台灣有何特點或經驗值得對方學習的？他答說，台灣比日本好的地方是台灣比較開放，人或文化都比較自由、人比較「阿莎力」，很多東西轉變得快，這也是有競爭力的地方。

至於日本的特點，他認為是敬業、守法、不必提醒的自律。他認為日本人工作很敬業、很守法。當然監獄也有違法的人，但他是說以比例來講。如果像東京的人口去比較同樣人口城市的犯罪率，日本應該是最低的。

日本人民自己自律，排隊、講話小聲，在車上的禮貌等，不必隨時用法律來執行才會去遵守，「不必提醒的自律」已成為日本民眾人格的一部分。

謝長廷並注意到，日本整個社會會把平常很小的事情或動作，一直認真地提升，與文化結合，提升到較高的一個精神層次。不管是舞蹈、茶道、花道、劍道，講話，每個人一直把它提升精神層次。

他認為，其實台灣有很多創意、很多好東西，但就停在那裡。日本也向台灣學習，例如武術、氣功，日本人到台灣學習，之後會變成他們自己的一套東西。

謝長廷說，3月10日，他在駐日代表處代表官邸舉辦日本贈櫻10週年紀念活動，他請台灣年輕人來辦茶會，那些年輕人之前已來訪過一次，他對那些年輕人講了提升精神層次的道理，3月10日這次來，他就覺得那些年輕人就把茶道的「型」做出來了。

他認為，日本都是先有個型，有個型就有規矩，慢慢提升文明，當然台灣要強調自己的優點。1060317

(中央社)