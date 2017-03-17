謝長廷：台灣在大戰略上是友日

駐日代表謝長廷今天接受中央社專訪時指出，台灣主張釣魚台主權，曾有人說他沒對日方抗議過，其實不然，只是沒在外張揚抗議，是因為台灣在大戰略上是「友日」。

謝長廷表示，台灣主張釣魚台主權。但主權問題比較敏感，這也是國民的感情，捍衛主權是政府的責任。主權問題，現狀如果是我們自己沒在管轄，為防止既成事實過久，對台灣有影響，所以有時要表達立場或抗議。

謝長廷說，有關釣魚台，國內常常有人指責政府沒抗議。像是日美安保條約把釣魚台納入範圍，政府都沒抗議，容忍它變成事實。但其實很多事情，國內並不知道，他就任駐日代表至今，表達立場或抗議，已超過10次。

他並指出，日方也常常向台灣方面主張。像是台灣有海研船、學術機構研究船、漁船進到日方所主張的領域（日方認為是日本的），日方也會馬上跟駐日代表處抗議，就連晚上、半夜也會抗議，那駐日代表處接受抗議，轉達給政府，同時也會向日方表達台灣的立場，主張釣魚台是台灣的，台灣有自由航行權。這些抗議都會留紀錄，這才是有效的。

謝長廷說，有人指責「為何不在外面講、沒開記者會？」這是因為在大戰略上，台灣是「友日」。

日本對台灣在戰略上，不管是經濟跟國安是重要的，台灣目前是這樣定位的。不會為了不能解決的問題，像是主權問題是老問題，導致什麼問題都不能做。

不能為了一時無法解決的問題，把可以解決的、可以友好的解決問題也一起破壞，政府沒這樣做。

謝長廷指出，台日之間有幾個老問題，都沒辦法解決的，但台灣都有立場。他駐日之後，外交部的立場跟以前一樣。

至於沖之鳥，日本主張是日本的臨接海域，但台灣認為是公海，主張公海有捕魚、航行的自由。

謝長廷說，依他個人想法，要保護漁民，但漁民的權利有很多種，最重要的是漁民安全，因為靠近日本，請日本救援，日本要出動直升機、船隻來救，依規定，日本也沒跟台灣收費，這種狀況一年有10多次。

所以不能為了一點、少數漁民的捕魚問題，起了爭奪、衝突，造成很多其他漁民的權利受損。此外，很多漁民捕魚賣給日本，類似鮪魚、秋刀魚，這個事實也要考慮。

謝長廷說，應怎樣保障漁民權利，要透過交涉。台灣沒挑戰日方的主權，只是臨接海域範圍的問題，台灣有所主張，大家要自制，這樣漁民就可獲得保障。有些人採取不負責任、衝突、講狠話、乾脆中斷往來的方式，最後吃虧的還是漁民。1060317

(中央社)