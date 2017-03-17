謝長廷：日本食品進口問題影響自貿協商

駐日代表謝長廷今天指出，台灣目前禁止進口日本福島等5縣「核災區」食品，這問題若不解決，會影響台灣與日本談自由貿易以及台灣的公信力。

2011年311東日大地震，福島第一核電廠發生輻射外洩核災，台灣後來宣布福島以及以南4縣（櫪木、茨城、千葉、群馬）食品全面停止進口，311大地震經過6年，這問題遲未解決，形成台日之間的敏感問題。

謝長廷今天接受中央社專訪時，被問到是否正在與日本政府交涉當中，同時如果台灣方面再不解決這問題，日本會不會告到世界貿易組織（WTO）去？

他表示，他就任駐日代表前，有聽說過，但台日溝通管道很頻繁，日方希望透過協商就能解決，所以沒像提告南韓那樣。

但謝長廷認為，此事一定會帶來影響。譬如說，會影響到台日自由貿易協定的協商。日本即使不談，現在台灣馬上就會面臨到與美國方面貿易協商的問題，大家就會看看各界將怎麼反映。

被問到處理進口日本東北食品問題是否有時間表？謝長廷說：「政策是台灣相關單位去制訂的，政府的原則就是以科學為根據，這也是國際的原則。因為每個國家都希望自己的東西賣給別人，但希望別人的東西不能進來，都如此的話，國際自由貿易無法存在。」

謝長廷說，日本曾禁止進口台灣的椪柑、棗子，但在去年年底、今年年初就開放了。因為台灣這些水果有果蠅，日本認為進口的話，會影響日本的生態。但是這有科學根據，日本有些要求，台灣的果農根據日方的要求去做，做了以後，日方也根據科學根據，查不出問題就開放。

科學根據、理性討論是世界規格，如果不遵循，可能對方也會報復。那樣的話，其他農民或業者也會受害。

謝長廷先前言及日本東北的食物問題，遭到台灣部分民眾認為是在替日本講話。他認為，就因為是講給台灣民眾、各界聽，他就得講他所了解的事實。

他說：「現在檢查出來之後，說空氣有輻射背景值，但輻射背景值台灣比日本高。東京跟台北 、東京跟高雄、東京跟台中的輻射背景值，台灣比較高，但離容忍範圍還差很遠，不能用背景值來反對。」

他強調，如果食品是無問題，合於標準的，日本會期待台灣開放，但此事如果一直拖，因為台灣的政治原因或不實報導，這樣對台灣的公信力跟形象影響很大。

他說：當然，對食品安全的要求是沒止盡的，科學根據就是世界規格，但即使檢查沒問題，有人也會說不安、不吃。像在台灣，有些人非有機食品不吃，也有人說絕不喝哪一種的油，這都無妨，但政府不能說「不能賣」。

謝長廷說：「我們也會講反對進口的理由為何？但不能講沒有事實的話，譬如說『你們日本不能賣，賣給台灣，是歧視』，這不是事實。在日本，民眾認為政府准賣的，就沒問題。」1060317

(中央社)