謝長廷：日本食品進口問題影響自貿協商
駐日代表謝長廷今天指出，台灣目前禁止進口日本福島等5縣「核災區」食品，這問題若不解決，會影響台灣與日本談自由貿易以及台灣的公信力。
2011年311東日大地震，福島第一核電廠發生輻射外洩核災，台灣後來宣布福島以及以南4縣（櫪木、茨城、千葉、群馬）食品全面停止進口，311大地震經過6年，這問題遲未解決，形成台日之間的敏感問題。
謝長廷今天接受中央社專訪時，被問到是否正在與日本政府交涉當中，同時如果台灣方面再不解決這問題，日本會不會告到世界貿易組織（WTO）去？
他表示，他就任駐日代表前，有聽說過，但台日溝通管道很頻繁，日方希望透過協商就能解決，所以沒像提告南韓那樣。
但謝長廷認為，此事一定會帶來影響。譬如說，會影響到台日自由貿易協定的協商。日本即使不談，現在台灣馬上就會面臨到與美國方面貿易協商的問題，大家就會看看各界將怎麼反映。
被問到處理進口日本東北食品問題是否有時間表？謝長廷說：「政策是台灣相關單位去制訂的，政府的原則就是以科學為根據，這也是國際的原則。因為每個國家都希望自己的東西賣給別人，但希望別人的東西不能進來，都如此的話，國際自由貿易無法存在。」
謝長廷說，日本曾禁止進口台灣的椪柑、棗子，但在去年年底、今年年初就開放了。因為台灣這些水果有果蠅，日本認為進口的話，會影響日本的生態。但是這有科學根據，日本有些要求，台灣的果農根據日方的要求去做，做了以後，日方也根據科學根據，查不出問題就開放。
科學根據、理性討論是世界規格，如果不遵循，可能對方也會報復。那樣的話，其他農民或業者也會受害。
謝長廷先前言及日本東北的食物問題，遭到台灣部分民眾認為是在替日本講話。他認為，就因為是講給台灣民眾、各界聽，他就得講他所了解的事實。
他說：「現在檢查出來之後，說空氣有輻射背景值，但輻射背景值台灣比日本高。東京跟台北 、東京跟高雄、東京跟台中的輻射背景值，台灣比較高，但離容忍範圍還差很遠，不能用背景值來反對。」
他強調，如果食品是無問題，合於標準的，日本會期待台灣開放，但此事如果一直拖，因為台灣的政治原因或不實報導，這樣對台灣的公信力跟形象影響很大。
他說：當然，對食品安全的要求是沒止盡的，科學根據就是世界規格，但即使檢查沒問題，有人也會說不安、不吃。像在台灣，有些人非有機食品不吃，也有人說絕不喝哪一種的油，這都無妨，但政府不能說「不能賣」。
謝長廷說：「我們也會講反對進口的理由為何？但不能講沒有事實的話，譬如說『你們日本不能賣，賣給台灣，是歧視』，這不是事實。在日本，民眾認為政府准賣的，就沒問題。」1060317
(中央社)
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範