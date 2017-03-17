若沒推特 川普：我不會在這

川普表示如果沒有推特的話，或許我不會在這裡。(圖片取自美聯社)

美國總統川愛在推特上開炮已不是新鮮事，而他15日接受新聞專訪表示，推特讓他得以避開「不誠實」的媒體，自己說出想說的話，還表示若沒有推特的話，或許我不會在這裡，當上美國總統。

川普15日晚接受福斯新聞頻道（Fox News）專訪，川普表示自己得到假新聞和不老實媒體的對待，像是美國有線電視新聞網（CNN）和美國其他3家主要新聞網：美國廣播公司（ABC）、哥倫比亞廣播公司（CBS）和國家廣播公司（NBC）。但話鋒一轉他說不包括福斯新聞頻道。

他強調，很多新聞媒體不老實，但「我有我自己的媒體形式」「有近1億人在推特、臉書和Instagram追蹤我」，川普說：「當我說話時，媒體未正確報導」，「推特對我來說，是很美妙的東西」。「如果沒有推特的話，或許我不會在這裡。」

川普的官方推特帳號＠realDonaldTrump有超過2600萬名追蹤者。他總是習慣在推特上大放厥詞，惹來許多爭議，但他依然故我，絲毫不畏批評。

(中時電子報)