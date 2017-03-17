氣溫逐漸回升 東半部短暫雨
氣象局表示，今天氣溫逐漸回升，台灣東半部地區有短暫雨，北部地區、中南部山區及馬祖亦有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。
中央氣象局表示，今天白天以後從華南東移到台灣上方的雲系將減少許多，因此西半部地區的降雨將明顯減少，主要都集中在山區以及基隆北海岸，平地大致是多雲的天氣，中南部還會更晴朗一些；至於迎風面的東半部地區天氣則與昨天類似，為多雲偶有局部地形性降雨的天氣。
溫度方面，今天各地氣溫都將進一步回升，平地高溫普遍可達20度以上，中南台灣更是有攝氏24至27度，不過清晨、夜晚時段氣溫還是稍有涼意，今夜明晨低溫中部以北及東北部約15、16度，其他地區約17、18度，越往南走日夜溫差越大，提醒大家留意溫度變化調整穿著。
空氣品質預報資訊，雲嘉南及高屏地區地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060317
(中央社)
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