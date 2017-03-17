今溫度回升天氣穩定 周日鋒面掠北台

今溫度回升，天氣漸趨穩定。(取自中央氣象局)

今日氣溫逐漸回升，天氣恢復穩定，不過清晨、夜晚氣溫還是稍有涼意，預測白天各地溫度，北部15-22度、中部16-26度、南部18-28度。

降雨方面，白天以後，從華南東移到台灣上方的雲系將減少許多，因此西半部地區的降雨明顯減少，但東半部地區及基隆北海岸還是有短暫雨，西半部山區及馬祖亦有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門為多雲。

今天天氣恢復穩定，只剩下東北部及東半部仍有些零星短暫小雨，平地大多為多雲到晴的好天氣，白天北部高溫可望達到20度，中南部也有機會達到24-26度的高溫，中午的感受就會舒適許多，中南部甚至可能會有點熱。

而穩定天氣預計會持續到周六，建議可以好好把握，周日開始，將有一波鋒面雲系要掠過北台灣，屆時各地雲量會再增多。

至於今天空氣品質部分，今日中南部及金門地區為橘色提醒(對敏感族群不健康)，其他地區為良好到普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)