法中學驚爆槍擊 校長英勇力阻重大死傷

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法國南部一名16歲中學生帶著槍枝到學校開槍攻擊，造成10餘人受傷，校長勇敢挺身勸阻避免了更重大傷亡。法國已因恐怖攻擊飽受創傷，這起案件再次挑動神經引發不安。

法新社報導，這起攻擊事件發生在寧靜山區城鎮格拉斯（Grasse）的托克維爾中學（Alexis de Tocqueville high school）。教育部長瓦洛貝卡森（Najat Vallaud-Belkacem）讚揚校長的「英勇」表現有助阻止造成更多傷亡。

瓦洛貝卡森說，當犯案學生拿出槍枝時，這位校長衝向前去「想要規勸他」。她說，校長在過程中自己也受了傷，但得以「避免最糟的情況」。

她在現場告訴記者，這位校長和三名學生遭到輕微槍傷，另有10名學生也因為驚嚇或推擠踩踏造成的傷勢而就醫。

地方檢察官艾佐理（Fabienne Atzori）排除此案有恐怖動機，表示槍擊事件似乎肇因犯案學生與同學「關係不睦」。檢方因這名學生未成年未公開他的身分。

不過，英國「每日郵報」（Daily Mail）等媒體報導，犯案學生姓巴貝（Kylian Barbey），是當地一位極右派政治人物的兒子。報導中並刊出他的照片。

艾佐理說，這名學生似乎想找某些同學，但沒有找到人，離開教室後，聞訊趕到的校長上前和他談話，他開槍擊中校長肩膀和一位學生的腹部。

目擊者表示，當時現場一片混亂，學生慌忙四散逃避槍擊，或者找地方躲藏。

瓦洛貝卡森表示，犯案青少年「情緒不穩定而且對槍枝著迷」，他在午餐時間發動攻擊後不久遭警方逮捕，身上攜有一把步槍、兩把手槍和幾枚手榴彈。

檢方說，犯案學生並未反抗，束手就縛。他曾在社群網站上分享美國學校槍擊事件的照片和影片，包括1999年的可倫拜高中（Columbine）屠殺案。

他的臉書上有段令人害怕的影片，內容是一名男子戴著小丑面具，把槍指向攝影機，然後扣下板機，接著又把槍對準自己的太陽穴扣板機。

法國這兩年連遭恐怖攻擊，包括2015年11月的巴黎屠殺案，以及去年7月尼斯（Nice）的卡車攻擊事件，目前仍處緊急狀態。尼斯距格拉斯僅40公里。

當這起事件的消息傳出時，許多人都擔心會出現最糟的情況。再過約40天，法國就將舉行總統大選首輪投票，安全問題是選民關心的主要議題之一。1060317

(中央社)