全球一年一度的WHA 台灣一年一度的與會煩惱
日前新任衛福部長陳時中才表示，不會擔心中國打壓台灣參加一年一度的WHA(世界衛生大會)，但WHA邀請函遲未送達仍讓不少人緊張，台灣醫界聯盟也擔心，台灣恐怕會永遠在WHA舞台上消失。
根據中評社報導指出，由於當前兩岸關係陷於僵局，外界預料，台灣今年參與WHA將會更加困難，原因不外乎就是蔡政府至今仍未對「九二共識」或「兩岸同屬一中」做出明確表態，因此對於中國來說，台灣想要參加國際會議，或多邊活動的可能性是不存在的。
台灣自2009年起以「中華台北」觀察員身分參加WHA，正巧去年碰到政黨輪替、蔡政府上台，我直到網路報名最後一天，才收到邀請函，此外、世衛秘書處還在函中附帶聯合國2758號決議及「一中原則」，可謂史無前例。
而大陸國台辦去年在台灣獲世衛邀請後表示，自2009年以來，台灣得以參加WHA，是在兩岸雙方均堅持「九二共識」的政治基礎上作出的特殊安排，今後如果兩岸關係的政治基礎遭到破壞，這項安排將「難以為繼」。且當時還特別提到，台灣多次表達繼續與會的意願，大陸已充分體現了繼續維護兩岸關係和平發展的真誠願望，也是大陸釋放的善意。
但目前兩岸關係又降冰點，陸委會希望就世衛議題與陸方展開對話，也還沒有下文，在不敵國際現實與大陸影響下，每年能否參加WHA，恐也將成為我「一年一度」的煩惱。
(中時電子報)
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