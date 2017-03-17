法校園槍手曝光 為市議員兒子
法國南部格拉斯（Grasse）當地一所中學（Lycee Alexis de Tocqueville）在周四發生校園槍擊案，造成10人受傷，警方指被捕槍手為該校16歲學生，據傳槍手的父親是格拉斯（Grasse）市議員，初步懷疑學生人際關係差，與同學有過節想要報復。
據了解，這名學生犯案當天帶著1支步槍、2支手槍和2個手榴彈在中午時候闖入校園向同學開槍，擊傷兩人，校長趕到現場，企圖勸說，遭擊傷手臂，警方抵達校園，馬上將他制伏。據傳事件中3人中槍，共有10人受傷，但他們受的都是輕傷，沒有人有生命危險。
法國教育部長貝勒卡西姆稱校長是一名女英雄，槍擊事件中校長挺身而出，讓受傷的人減少到最少，強調這名被拘的槍手是一個精神脆弱、愛好武器的年輕人。
據調查這名學生，對美國校園槍擊案特別著迷，在推特上，警方查找到了他留下的美國哥倫比亞中學科倫拜校園槍擊案的恐怖場面。校園槍擊案還在進一步調查中，也有媒體指槍手是是右翼格拉斯前任市議員法蘭克．巴貝（Franck Barbey）的兒子。
(中時電子報)
文章來源：French school shooting 'gunman' is son of far-right French politician and obsessed with Joker from Batman
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