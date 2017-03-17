蘇格蘭盼再辦獨立公投 英相：時機不宜
英國首相梅伊（Theresa May）今天告訴蘇格蘭政府，要舉行第二次獨立公投「目前時機不宜」，因為在不知道英國脫離歐洲聯盟談判的結果前，要民眾就此投票並不公平。
梅伊雖然未表明她的政府會阻止蘇格蘭舉行第二次獨立公投，但她的蘇格蘭大臣孟德爾（David Mundell）說得比較直截了當。他排除在目前就展開投票程序作任何討論，這立即在蘇格蘭引發憤怒反應。
蘇格蘭民族主義人士要求舉行新獨立公投，並且指控梅伊在準備與歐盟談判分手時，幾乎忽視他們的要求。英國去年6月舉行脫歐公投時，蘇格蘭人多半支持留在歐盟。
梅伊在英國的電視台表示：「如今我們應做的是團結合作，而非撕扯分裂。」她表示：「我要告訴蘇格蘭民族黨，目前時機不宜。」
在梅伊發表談話後，蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）表示，英國政府若阻止蘇格蘭舉行獨立公投，將是不民主的作法。1060317
(中央社)
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