美媒體年度報告列出23個最強大國家 中國排行第...

美國總統川普11月6日在大選前面對一面巨大的美國國旗。(美聯社)

美國新聞雜誌《美國新聞與世界報導》（US News & World Report）最近發表的年度調查結果顯示，即使美國自去年大選後爭議不斷，仍被視為世界上最強大的國家，俄羅斯和中國則分別排行第2和第3。

根據商業內幕(Business Insider)報導，該雜誌調查了80個國家的文化歷史、公民權、生活品質、經濟政治影響力、軍事和其國際盟友的力量等，並且詢問超過2.1萬個商業領導人、菁英以及一般市民對這些國家的看法。

雖然將近75%的受訪者表示，在去年美國大選後，他們不如以往尊敬美國領導人，但美國仍被視為全世界最強大的國家，在經濟、政治、文化和藝術方面都影響巨大。但儘管美國的國防預算高達6千億美元，它在美國年度GDP的占比還是不如俄羅斯。

俄羅斯藉由本身豐富的天然資源，有望成為世界最富有的國家，其軍事預算在GDP的占比(5.4%)也超越許多北大西洋公約組織的成員國，例如美國的占比僅有3.3%。中國驚人的崛起使得它在調查結果中名列前茅，中國不但擁有高達14億的人口、也有全世界最大的軍隊，專家預測中國將在2050年成為世界最大的經濟體。

英國排行第4名除了因為本身是高度已開發國家，該國在國際經濟、政治、科學和文化上都相當大的影響力，雖然不確定英國在脫離歐盟後會如何變化，但目前英國似乎仍舊穩住陣腳。名列第5名的是德國，在東西德自1990年合併後，德國就逐漸在世界舞台上發揮影響力，現在常被視為歐洲最強勁的經濟動力和歐洲人口最多的國家。

法國因是世界主要武器出口商，並且在文化、科學、政治和經濟上對世界有深遠的影響而名列第6。排行第7的日本被視為全世界科技最進步的國家之一，也號稱是世界第三大經濟體。

第8到第10名分別是以色列、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國，第11到15名則是南韓、加拿大、土耳其、伊朗和瑞士。第16名到23名則是印度、澳洲、義大利、瑞典、巴基斯坦、荷蘭、西班牙和卡達。

(中時電子報)