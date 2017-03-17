連22個月衰退　巴西就業市場呈復甦跡象

我要評比

巴西就業暨失業登記數據顯示，國內工作市場連續22個月裁減勞工後，今年2月產生3萬5612個職位，較專家預期為高，同時是2009年以來2月最佳表現。

雖然如此，今年累計巴西仍縮減5475個工作職位。

這些數據以不同尋常的方式，由巴西總統泰梅爾（Michel Temer）和勞動部長諾奎拉（Ronaldo Nogueira）今天在總統府記者會上宣布。

本周，巴西正處於敏感的政治時刻，共和國總檢察長賈諾特（Rodrigo Janot）向聯邦最高法院聲請調查6名政府部會首長。

泰梅爾說，他相信今年的通貨膨漲將低於中央目標4.5%，而國會將繼續支持其政府的措施。

數據顯示，就業情況獲改善的經濟產業包括服務業，增加5萬613個工作職位；公共行政行業增8280個職位；農業增6201個職位；加工業增3949個職位。

就業表現負面的產業包括商業和建築業，分別減2萬1194和1萬2857個職位。1060317

(中央社)