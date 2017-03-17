3月17日各報頭版要聞

《中國時報》焦點要聞

●美升息1碼 預測6月再調升

美國聯準會（Fed）周三決議升息1碼、符合預期，不過會後聲明並未如市場預期鷹派，仍維持今年共將調升利率3次的漸進升息前瞻指引。根據經濟學家預測，Fed下次要等到6月才會再升息。

●李登輝駁斥「終身俸」 限楊仁壽48小時道歉

最高法院前院長楊仁壽日前在「年金改革溯及既往違憲研討會」指出，前總統李登輝的終身俸也沒有被改掉。對此，李登輝辦公室昨天強調，李並沒有「終身俸」，楊仁壽有蓄意公然誹謗之嫌，請楊自律、自重，並要求48小時內公開致歉，型式不拘，以免自誤。

●公務員赴陸轉機 也須報准 藍委諷 乾脆發布禁遊令

繼政院擬嚴限退將登陸後，陸委會年初發文政府機關、學校，要求公務員及特定身分人員赴陸機場「轉機」，不管入不入境都要申請許可或報准。府院高層稱，這是完備申報程序；藍委陳學聖酸，小英乾脆學川普發布「禁遊令」。

《蘋果日報》焦點要聞

●鬆綁 8萬物流勞工 可做6休1

物流業淡旺季明顯，遇春節等旺季常送貨送不完，勞動部今將預告把物流業所屬的汽車貨運業納入適用8周彈性工時，是14年來首度新增行業，讓業者排班更有彈性。納入後汽車貨運業仍要遵守單日正常工時8小時，但「一例一休」中的休息日可在8周內自由調配，估約有近8萬名勞工受影響。業者指彈性工時對排班有益，勞團則批勞動部開後門，恐讓貨運業勞工更血汗。

●「荷蘭川普」受挫 歐盟國鬆口氣

受到全球關注，被視為歐洲政治風向球的荷蘭國會二院（下議院）選舉結果昨揭曉，執政的自由民主人民黨勝出，保住第一大黨地位，總理呂特稱這意味「錯誤的民粹主義止步」，民眾選擇安全穩定。此結果讓面臨民族主義浪潮的歐盟各國政府欣喜，我國駐荷蘭代表處經濟組組長沈建一也說：「選舉結果讓台商鬆了一口氣」。

●林岱樺 挨轟關說中油人事

《蘋果》昨接獲中油內部員工爆料，去年十二月中油僱用人員初試結果公布，但複試未進行前，綠委林岱樺地方辦公室發文到中油，向當時中油總經理陳綠蔚推薦錄用某特定人士，最後該人順利錄取，根本是關說。林岱樺昨回應，「對於人事任用的舉薦拔擢，本是立委國會問政、為民喉舌的職責所在；不應因失焦的爭論，污名化所有立委同仁的努力」。她也說，黨內初選機制，已從良性競爭變成誅而後快的戰爭。中油昨說，關說不影響成績。

《聯合報》焦點要聞

●屏東萬巒送大禮 婦幼節18歲以下發千元

以豬腳聞名的屏東縣萬巒鄉，每年預算幾乎全仰賴中央補助，但鄉長林碧乾發揮「省長」精神，年省二千多萬，節餘款存銀行生息，利息加本金六年存款一億八千萬元，今年婦幼節大手筆發給十八歲以下鄉民千元禮金，引起熱議。

●主辦二○一九台灣燈會 屏縣放棄？

交通部觀光局已宣布二○一九台灣燈會由屏東縣主辦，不過屏東縣長潘孟安昨天表示，二○一八年底正逢五合一選舉，屆時光找上萬名志工培訓就是一大問題，募款困難度也增加，縣府的考量還未與觀光局討論，「辦或不辦，言之過早」。

●美國務卿：約束北韓新對策 「陸角色很重要」

美國國務卿提勒森昨天表示，美國過去廿年讓北韓走向無核化努力已經失敗，這次訪問目的之一就是要討論「新對策（new approach）」；他指出，中國大陸角色非常重要，除了與日本首相安倍晉三，也會與首爾、北京對此交換意見。

《自由時報》焦點要聞

●勤教播中共反貪腐影片// 嘉市分局長被批領中國薪水嗎

嘉義市警察局第二分局分局長方世君被爆料，去年十二月廿二日主持分局聯合勤教會議時，涉播放中共中央紀委宣傳部與中國中央電視台聯合製作的「永遠在路上」影片部分內容，因原影片有中國國家主席習近平二○一五年新年談話，有「有腐必反、有貪必懲」等旁白，引發部分員警反彈，質疑方世君以反貪腐為由，是要貫徹一中、兩岸將統一的「遠見」嗎？「想轉任中國公安局長嗎」？「分局長領的是大陸薪水嗎」？

●NCC逆轉勝 中廣兩頻道繳回確定

國家通訊傳播委員會（NCC）要求中廣繳回寶島網、音樂網兩頻道一案，昨天逆轉勝，最高行政法院撤銷台北高等行政法院准予停止執行的行政訴訟裁定，NCC可以直接收回此兩頻道，全案確定。

●重層嚇阻 國軍：能拒敵1380公里外

國防部長馮世寬昨赴立法院報告「四年期國防總檢討」（ＱＤＲ），敲定新軍事戰略為「防衛固守，重層嚇阻」，針對「重層嚇阻」定義跟目標，民進黨立委王定宇問，以中國東部戰區最遠的陸軍基地距台約一千三百八十公里估算，我國是否能拒敵於此距離之外？國防部參謀本部作戰次長姜振中表示，國軍有此能力，且持續強化中，「重層嚇阻」目標，就是不讓戰爭帶入台灣本土。

(中時電子報)