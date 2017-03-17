川普預算勒緊褲帶建軍 不再國際散財

川普政府今天向國會提交預算草案，美國輿論形容，這是勒緊褲帶建軍的預算藍圖。川普執政下的美國，無意再當國際散財童子，大刪對國際組織與對外援助的經費。

美國總統川普（Donald Trump）上任後首份預算案一如選前承諾和輿論預料，國防與國安開支大增，外交、環保與內政巨幅縮減。

川普政府的「強軍強國」預算藍圖如獲國會通過，五角大廈預算將提高1成，接近540億美元，用於增加部隊員額與各式戰機和軍艦數量。45億美元將用於處理非法移民問題，當中26億美元用於興建美墨間圍牆。

影響最大的是國務院與環保署，兩部門較上年度大減近3成。外交經費包括對外援助、聯合國與世界銀行等國際組織支出、智庫與研究支助以及各式「軟實力」計畫都將叫停或受影響。

川普在致國會的信中寫到，他任內首份預算藍圖的核心是在不增加聯邦政府的債務下，重建美國軍力。

部分美國媒體戲稱這份草案是「勒緊褲帶」的建軍預算，中低收入與少數族裔將因支助斷炊，生活陷入困境。但白宮預算局長穆瓦尼（Mick Mulvaney）講的很明白「毫無疑問，這是硬實力預算，有其目的，不是為了軟實力。」

預算藍圖寫到，美國將減少對聯合國及其附屬組織、維持和平部隊以及其他國際機構的財務支出。美國金援約占聯合國總支出的22%，草案並未說明縮減金額。

此外，美國對世界銀行等國際金融機構，還將減少6億5000萬美元的支助。

川普曾說，他是代表「美國」的總統，不是代表「世界」的總統。

被川普預算點名刪除或刪減經費的計畫與機構包括國務院旗下的全球氣候變遷倡議、教育與文化交流計畫，華府智庫威爾森中心（Wilson Center）的國際學者交流計畫與位於夏威夷的東西中心（East West Center）等，未來經濟援助則將以對美國具策略重要性的國家為重點。

美國國會對預算藍圖反應不一，在兩院均為少數的民主黨齊聲反對。共和黨內有各種聲音，鷹派支持提升國防預算，減少社會福利。但也有議員認為，外交是國防的前哨，大幅縮減國務院經費，形同自國際社會撤退。預算藍圖預料將成另一個政治戰場。1060317

(中央社)