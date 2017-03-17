巴西黃熱病證實逾400例
巴西衛生部今天公布最新報告，證實國內記錄424宗黃熱病例，在80個城市造成137人死亡，其中49宗死亡案例在米納斯吉拉斯州。
巴西自去年12月爆發黃熱病疫情至本月15日為止，各州衛生廳共接獲1558例疑似黃熱病通報病例，其中933例尚在分析中，另外201例被排除。
米納斯吉拉斯（Minas Gerais）從一開始就是受到黃熱病影響最嚴重的州，有325宗證實病例，占全國總數的76.65%。其次是聖埃斯皮里圖（Espirito Santo）和聖保羅兩州，分別記錄93宗和4宗病例。里約熱內盧州昨天證實州內首宗黃熱病死亡案例。
目前爆發的黃熱病疫情是1980年以來最嚴重，在農村和叢林地區由病媒蚊傳播。
衛生部指出，1942年以來，巴西城市地區就未再發生過黃熱病傳染病例。對抗黃熱病的主要措施是接種疫苗。1060317
(中央社)
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