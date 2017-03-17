謝長廷：駐日處名稱奇怪 常被消遣

針對亞東關係協會的正名，駐日代表謝長廷認為改為「台灣日本關係協會」是與「日本台灣交流協會」門當戶對。「台北駐日經濟文化代表處」，名稱較奇怪，他常被消遣。

謝長廷接受採訪時，被記者問到，今年初日本將對台灣的窗口由「交流協會」正名為「日本台灣交流協會」，目前「亞東關係協會」的正名運作是否正在進行？此外，駐日代表處的名稱何時正名？是否應該爭取更多實質的內容？譬如說，有外交使館的車牌等。

謝長廷表示，這分兩個層次。一是亞東關係協會的對口是日本的交流協會，現在交流協會已改名為日本台灣交流協會。如果只講交流協會，也不知在講什麼（何者與何者交流）。

他說，上次亞東關係協會的理事會無異議通過建議改成「台灣日本關係協會」，這麼一來，兩者門當戶對。他也認為這樣是最好的，聽說目前還在向中央請示中，但已是決策了。

謝長廷指出，另一個就是位於東京白金台的駐日代表處「台北駐日經濟文化代表處」。「台北經濟文化代表處」，是全世界台灣的駐外機構常用的名稱，但位於東京的這個機構比較特殊，是寫著「台北駐日」的字眼。

謝長廷說：「我變成台北駐日，所以我常常被消遣，上次有台中、宜蘭的人來說也要設駐日代表處。還有人告訴我『跟你們市長柯文哲講一下』。」

謝長廷認為，全世界只有這裡是這樣的名稱（台北駐日經濟文化代表處），這比較奇怪。但因這牽涉到駐在人家的國家，還需商量。他認為，政府應該將台灣在全世界的外館名稱統合一下。

至於駐日代表處名稱何時能正名？是否今年上半年就能儘速完成？謝長廷表示，他是在第一線，將情形反映上去，但這決策權是在中央，應該是國安單位，駐日代表處目前就是盡力而為。1060317

(中央社)