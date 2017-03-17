MLB》費南德茲船難 警方證實他是自己酒駕

費南德茲去年船難過世，同行友人的家屬求償巨額賠款。(美聯社資料照)

前馬林魚投手費南德茲(Jose Fernandez)去年9月船難身亡，根據警方最新的調查報告，撞船時的駕駛正是小費本人。有關當局指出，「費南德茲在行為能力受損時，於漆黑的夜晚肆無忌憚地高速駕船，還是在特別危險的海域。」

該船的長度為32英尺，撞船時的時速高達65英里，已經接近最高速度。費南德茲的律師聲稱駕駛者並不是小費，因為小費那時正在與駕船者通話。不過警察發現通話紀錄是發生在撞船前的12分鐘，而且小費身上的傷痕與駕駛面板的損壞吻合，方向盤與油門上也找到他的DNA。

這個發現對費南德茲的家屬是個沉痛打擊，由於小費的遺體被驗出古柯鹼與超量的酒精，同行喪生的兩位友人Emilio Jesus Macias與Eduardo Rivero的家屬各自求償200萬美金，而小費的生涯總薪資只有457萬美金。

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(中時電子報)