NBA》韋德右肘骨折 例行賽宣告報銷

韋德前役撞傷右手肘，在地板上痛苦的模樣。(美聯社資料照)

正值爭搶季後賽門票關鍵時刻的公牛，17日遭逢最不想聽到的噩耗！前役不慎扭傷右肘的35歲老將「閃電俠」韋德，確定右肘扭傷且輕微骨折，公牛官方宣布剩餘例行賽無法上場，不過如果公牛闖進季後賽，韋德就會復出！

韋德是在前役遭遇灰熊比賽時，不小心扭傷右肘，韋德17日表示，自己傷勢無需開刀，且在1周後接受重新評估，「感覺糟透了，那不是我所期待的結果，可是既然事情發生了，我也只能接受現實。」

「本季來到公牛適應新環境，真的花了我一段時間，不過我仍自認打出自己所期待的表現，」下季跟公牛還有價值2380萬美元球員選項合約的韋德說，「可是現在就要我考慮是否執行球員選項，未免有點太早了吧。」

公牛目前戰績32勝36敗，位居東區第10，卻跟排在東區第8的活塞，僅有1場勝差，甚至跟東區第7的公鹿之間勝差也只1.5場，想要闖進季後賽並非不可能，只是少了場均18.6分、4.5籃板與3.9助攻的韋德，確實有點拚了。

(中時電子報)