亞曼達塞佛瑞更慘！駭客流出口交照

亞曼達塞佛瑞是這次駭客事件最大受害者。（圖／達志影像）

「妙麗」艾瑪華森近來忙著宣傳新片《美女與野獸》，沒想到卻傳出被駭客盜照片，她試穿私密泳裝的照片被放上網，她坦言照片遭駭，可事後也強調自己沒有拍裸照。不過現在災情更慘的，是《熊麻吉》女星亞曼達塞佛瑞，她被流出和舊愛賈斯汀隆的裸照，甚至還有口交照。

繼先前小珍妮佛的裸照門事件後，沒想到現在又有駭客盜女星照片，而曾演過《辣妹過招》、《媽媽咪呀》以及《熊麻吉》等片的女星亞曼達塞佛瑞又遭殃，且她狀況更慘，包含與舊愛賈斯汀隆的私密裸照全都流出，兩人一同穿著黑色內褲、裸上身合照，更有她一絲不掛、頭反戴男生內褲在浴室的裸照，但最讓人震驚的，莫過於兩人在小船上、亞曼達塞佛瑞低頭口交的照片。

此次事件被封為裸照門2.0，亞曼達塞佛瑞更是最大受害者，她昨日下午就透過律師團隊要求網站Celeb Jihad刪除她與前男友的親密照，否則將會採取法律行動！

(中時電子報)