巴西貨物遭搶劫 6年損失近600億
巴西里約熱內盧洲工業聯盟今天公布報告指出，2011至2016年，貨物被劫對巴西經濟造成巴西幣61億元（約新台幣588億元）的損失。
貨物被劫主要發生在里約熱內盧（43.7%）和聖保羅（44.1%）兩州。
這類犯罪造成的損失年復一年增加，報案件數也從2011年1萬2000件增至去年逾2萬2000件。
聯盟主席維艾拉（Eduardo Gouveia Vieira）表示，許多運營商為降低成本損失，對目的地是里約熱內盧的貨物多收1%的運費；其他運營商則根本放棄接單。
2016年，貨物被劫損失創紀錄超過14億元，幾達2011年7.61億元的1倍。
為了解決此問題，聯盟建議發起1項全國性反貨物被劫運動，與地方政府和立法機關協調行動。
巴西工業要求劫貨和收贓等犯罪行為加重刑罰，增加警察員額，禁止銷售無線電通訊訊號封鎖器，防止犯罪集團使用。
這類犯罪行為導致保險費提高，運營商加收運費，以及轉嫁成本給消費者。隨著非法銷售贓貨，也使逃漏稅問題增加，國家財政收入減少。1060317
(中央社)
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