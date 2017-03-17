國際郵輪展 建平台擴大亞洲旅遊商機
為期3天的美國國際郵輪展今天落幕，儘管兩岸關係微妙，雙方業者今年依舊都參加，在美推展亞洲郵輪市場，爭取國際郵輪停靠亞洲郵輪聯盟成員國港口，擴大旅遊商機。
全球郵輪年度盛會—國際郵輪展（Seatrade Cruise Global 2017）13日至16日在美國佛羅里達州勞德岱堡會議中心舉辦。交通部觀光局與台灣港務公司共同設館推廣赴台郵輪旅遊。觀光局副局長劉喜臨期盼透過參展，開拓台灣的國際郵輪市場，也讓國內消費者習慣郵輪旅遊，創造雙向旅遊商機。
台灣自從參與亞洲郵輪聯盟（ACC）後，最近3年與香港、海南、廈門及菲律賓多個港口營運業者，透過國際郵輪展平台合辦推廣酒會，聯手積極爭取更多國際郵輪赴亞洲旅遊。
根據國際郵輪協會（CLIA）報告，2016年全球郵輪旅客量超過2400萬人次，亞洲占比由2014年6.7%上升到9.2%，預估2030年全球可達3300萬人次，屆時亞洲郵輪旅客可逾千萬人次規模，市場潛力驚人。
劉喜臨表示，觀光局將與台灣港務公司持續改善基隆、台中、高雄、花蓮、台南安平及澎湖馬公等6港國際郵輪接待環境，下一步也將與港口所在地政府共同深化營造城市特色，讓各國旅客充分體驗不同城市人文風貌與在地生活，強打台灣觀光品牌。事實上，麗星郵輪今年將開闢包含高雄、菲律賓佬沃/馬尼拉、香港的全新航線，顯見ACC成立後的具體效應。1060317
(中央社)
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