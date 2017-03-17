校園演講僅來25人郭書瑤PO文「宣傳疏失」後刪文
宅男女神郭書瑤力拚轉型，2013年先以《志氣》獲得金馬獎最佳新演員，接著再接演國際影集《通靈少女》，朝國際影壇之路邁進一步，不過日前到長榮大學演講時，台下居然只有25名學生參加，場面冷清到讓她相當傻眼，更PO文表示是「公司宣傳有疏失」，不過事後隨即刪文。
對於此次到校園演講場面冷清，郭書瑤表示不會覺得未受尊重，反倒堅信這次演講的「特殊情況」是老天爺最好安排，剛好藉此機會與同學更靠近聊天，也認為這件事絕非學生會或任何人問題，反倒把原因歸咎於自己沒有魅力，對於許多人事後私訊安慰，她也感謝所有人對她的尊重，也希望大家別再跟道歉，因為絕對沒有責怪任何人的意思。
對於原先PO文將錯指向「宣傳疏失」，經紀人在回覆《ＥＴｔｏｄａｙ》時表示郭書瑤忙著拍戲，是在休息空檔看到學生留言才急忙安撫，未料竟先把錯指向宣傳，直到她提醒下才把那句刪掉。
(中時電子報)
關鍵字：郭書瑤
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