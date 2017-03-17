臉書等服務條款違法 傳歐盟限1個月修正
知情人士今天指出，歐洲消費者保護當局將要求臉書（Facebook）、谷歌（Google）和推特（Twitter）等社群媒體公司在1個月內修正服務條款，否則恐將面臨罰款。
歐洲當局去年12月發函給上述公司，告知他們的某些服務條款違反歐盟消費者保護法規，他們須出更多力以處理其網站上的詐欺與騙局。
根據路透社所見到的信函內容，遭歐洲當局批評的部分服務條款包括，不准使用者上他們居住國家的法院，而要求使用者上這些公司所在地－加州的法院。
根據信函內容，其他例證還包括，沒有清楚表明贊助內容、要求消費者放棄強制性權利，如取消合約權，以及賦予公司過度權力來決定使用者內容的適用性等。
谷歌方面，相關的是所屬的社群網站Google+。
谷歌、臉書和推特未能立即連絡上對此置評。
美國科技公司做生意的方式在歐洲持續面臨嚴格審查，包括隱私到快速移除非法或仇恨內容等。
此外，根據信函內容，歐洲當局也建議與這些公司建立一個標準溝通管道，藉以通知他們有關視為非法的內容及要求採取的行動。（譯者：中央社徐睿承）1060317
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。