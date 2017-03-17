臉書等服務條款違法 傳歐盟限1個月修正

我要評比

知情人士今天指出，歐洲消費者保護當局將要求臉書（Facebook）、谷歌（Google）和推特（Twitter）等社群媒體公司在1個月內修正服務條款，否則恐將面臨罰款。

歐洲當局去年12月發函給上述公司，告知他們的某些服務條款違反歐盟消費者保護法規，他們須出更多力以處理其網站上的詐欺與騙局。

根據路透社所見到的信函內容，遭歐洲當局批評的部分服務條款包括，不准使用者上他們居住國家的法院，而要求使用者上這些公司所在地－加州的法院。

根據信函內容，其他例證還包括，沒有清楚表明贊助內容、要求消費者放棄強制性權利，如取消合約權，以及賦予公司過度權力來決定使用者內容的適用性等。

谷歌方面，相關的是所屬的社群網站Google+。

谷歌、臉書和推特未能立即連絡上對此置評。

美國科技公司做生意的方式在歐洲持續面臨嚴格審查，包括隱私到快速移除非法或仇恨內容等。

此外，根據信函內容，歐洲當局也建議與這些公司建立一個標準溝通管道，藉以通知他們有關視為非法的內容及要求採取的行動。（譯者：中央社徐睿承）1060317

(中央社)