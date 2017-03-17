NBA》紐約內戰再起 林書豪首節4分
籃網17日來到麥迪遜花園廣場遭遇尼克，進行本季紐約內戰最後1次交手，這也是林書豪本季首次回到尼克主場面對老東家，目前豪哥先發打了8分06秒，5投1中、2罰進2，拿4分、2助攻與2籃板，雙方打完首節，籃網暫時落後地主尼克5分。
(第1節)林書豪開賽就靠兩罰俱中，以及1次切入上籃拿到4分，帶起籃網8比2開局，可惜好景不常，尼克接著也在安森尼、羅斯兩人聯手追上，甚至取得超前，幸好籃網板凳還算爭氣，沒讓雙方差距大幅拉開，第1節結束，尼克暫以33比28領先。
(中時電子報)
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