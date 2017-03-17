BBC記者採訪一半義火山爆發 10人受傷

埃特納火山2月28日爆發後噴出的熔漿。(美聯社)

埃特納火山2月28日爆發後的景象。(美聯社)

埃特納火山2月28日爆發後噴出熔漿。(美聯社)

埃特納火山3月16日爆發後的景象。(美聯社)

埃特納火山3月16日爆發後的景象。(美聯社)

英國媒體BBC的記者團隊在義大利西西里著名火山埃特納(Etna)進行採訪時，火山突然噴發、流出熔岩，該團隊有8人因此受傷、另外也有2名傳出是觀光客的人受傷。

根據英國《衛報》(Guardian)報導，BBC記者莫瑞(Rebecca Morelle)和其他團隊成員當時在該火山東南部一處高達3,000公尺的山峰上進行採訪，她事後在推特上表示：「多人受傷─有些是頭部受傷，也有割傷和瘀青等。」

根據BBC報導，熔岩混合蒸氣後產生爆炸，並噴出滾燙的石頭和蒸氣，莫瑞說該團隊一邊躲避落下的石塊、燃燒的大石頭和滾燙的蒸氣一邊跑下山，「這是我再也不想要重複一次的經驗。」

莫瑞表示在場一位火山專家表示，這是他在當地30年來最驚險的一次爆發。所幸雖然BBC團隊部分成員輕傷，但所有人都只是受到驚嚇，全員平安脫逃。《衛報》報導其中6人被送往鄰近醫院，但傷勢並不嚴重。和莫瑞同行的一名嚮導一邊肩膀脫臼，另外一名78歲的女性距離爆發點很近，但成功脫離險境。

當地火山研究中心表示，火山爆發當時山上還有3名火山科學家，有人因此受傷但該中心沒有提供更多相關細節。

埃特納火山是世界上最活躍的火山之一，每年都吸引大量火山專家和觀光客，但因為非常危險，所以記者必須要和有經驗的科學家團隊隨行，觀光客則必須和孰悉當地危險徵狀的嚮導同行。這是埃特納火山在過去3星期以來第3次噴發。

莫瑞表示這起事件顯示火山有多麼危險和無法預測，大家都很幸運得已逃離。義大利國家地質和火山專家Stefano Branca表示，若這起噴發發生在8月，當時山上沒有這麼多雪，這類的噴發可能不會這麼壯觀，目前埃特納仍在噴發但是情況已經獲得控制。

(中時電子報)