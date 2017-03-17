大專獎助學金 北高雄家扶募集

「媽，我們學校明天要繳書錢」，聽在家扶中心扶助的弱勢家庭耳裡，是家長無比煩惱的來源。北高雄家扶中心將募集大專獎助學金資金，期待社會各界熱心人士捐助。

北高雄家扶中心說，北高雄家扶中心目前扶助4700名學童，其中約有500人就讀大專院校。在現今物資飛漲的年代，學費早已調漲，每每開學時期，就是弱勢家庭最煩惱的時候。

家長對於孩子的學費要從何而來感到無助，因此，約有7成的孩子必須打工賺取就學所需費用；北高雄家扶中心為減輕大專學生的經濟負擔，每人每學期會補助新台幣1萬元至2萬元的獎助學金。

受扶助的小意因母親罹患類風溼性關節炎，原本家裡的經濟支柱外公也在他高中時過世，小意高中時期就須打工，賺取自己的學費；小意已大二，假日及課餘時間都去打工，只能利用零碎的時間讀書，但在成績方面還是表現很優異。

北高雄家扶中心表示，中心每年約必須發出1300多萬元獎助學金，目前中心尚需籌措資金約500多萬元。

北高雄家扶中心有許多像小意這樣的孩子，需要自己打工來籌措學費，因此中心都會協助申請獎學金，減輕家庭的經濟負擔，讓孩子可以減少打工時間，多一些休息和看書的時間可以運用，使他們能無後顧之憂持續學習。

北高雄家扶中心期待社會各界熱心人士捐助，伸出援手幫助孩子的學費，讓這群優秀的家扶大專學子順利完成學業。1060317

(中央社)