南投陸客少三分之二 縣長林明溱：很多旅館要賣　

南投縣長林明溱(左2)努力拚觀光。圖為九族文化村櫻花季。（資料照，廖志晃攝）

民進黨勝選政黨輪替，去年520過後，新政府堅持不認「九二共識」，兩岸關係陷僵局，也讓陸客來台觀光人數「急凍」。南投縣長林明溱受訪時表示，南投的陸客量已減少2/3，過去日月潭都是人等船，現在是船等人，最慘的是還等不到人。日月潭周邊旅館住房率也不到3成，很多飯店、旅館都要賣，但觀光市場不景氣誰敢買。

去年外國旅客來訪台灣較2015年增加2.4%，超過1060萬，蔡英文總統特地在twitter上以九種語言感謝各國民眾對台灣的支持。雖然其他亞洲國家的觀光客人數也陸續增加，但消費力強大的陸客人數卻不斷減少中。許多業者大喊「活不下去」。

全國商圈總會總會長胡神賀表示總會資料顯示，東南亞客日均消費約台幣800至1000元，陸客約3000至4000元。國民黨政策會執行長蔡正元則認為韓泰的觀光客是花大錢作廣告，撒大錢獎勵優惠，找人充人數，沒購物力，直指「蔡英文撐門面湊人數，終究沒有用」。

根據《中評社》報導，林明溱稱南投的陸客量估計較以往減少三分之二，而日月潭周邊的旅館住房率也不到三成，陸客不來對旅館、餐飲、旅遊業帶來嚴重影響。現在政府又要實施一例一休，業者人力成本增加，只是會加速這些飯店關閉的速度。

過去日月潭都是人等船，現在是船等人，但又等不到人，東南亞觀光客跟大陸客比起來消費力等等差太多，南投很多飯店、旅館都要賣，但觀光市場不景氣誰敢買，他呼籲政府還是要想辦法讓陸客市場回溫。

(中時電子報)