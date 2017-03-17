求復合不成 男女跳高雄愛河均不治

高雄市三民區河北路與繼光路口今天凌晨有對男女跳愛河，物品留在岸邊。（呂素麗翻攝）

2017.03.17 高雄市 ▲高雄市三民區河北路與繼光路口今天凌晨有對男女跳愛河，警消救起女子，進行搶救。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區河北路與繼光路口今天凌晨有對男女跳愛河，警消在河面找尋。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區河北路與繼光路口今天凌晨有對男女跳愛河，警消先救起男子。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區河北路與繼光路口今天凌晨有對男女跳愛河，警消先救起男子。（呂素麗翻攝）

今天凌晨3點9分在高雄市三民區河北路與繼光路口有對男女跳下愛河，警方與消防分隊趕到現場，先後救起兩人送醫均告不治；警方了解，死者是美髮店老闆的陳姓男子及莊姓女子，兩人曾是男女朋友，最近分手，莊女求復合不成先跳河，陳男跳下要救人，結果雙雙溺斃。

警消獲報趕到，先發現溺水的陳男（42歲)，緊急救上岸後送醫院急救後仍死亡。

繼續經1小時尋找，於凌晨4點左右消防人員於河中也找到莊女（25歲），緊急送醫搶救仍不治。

經警方了解，陳男已離婚，在附近經營美髮店，莊女未婚無業，兩人曾交往，分手兩個月，昨晚莊女喝酒後來找他盼復合不成，因酒後情緒不佳，莊女竟跳下一旁愛河，莊女不知水深，走了幾步後沉下溺水，陳男見狀心急，趕緊跳下要救莊女，不幸也遭滅頂，旁人見狀趕緊報警。不幸的是兩人經急救後雙雙不治死亡。

陳男的前妻接到警方通知，上午趕來認屍，只確認陳男的身分，沒有多說，她說，兩人已離婚，不清楚他的情況。

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