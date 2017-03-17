韓投柳賢振對冠軍勁旅小熊 飆4三振
美國職棒大聯盟MLB春訓賽事，洛杉磯道奇隊今天對戰上個球季破除魔咒的世界冠軍勁旅小熊隊，道奇由傷癒歸隊的柳賢振2度先發，投3局飆4個三振，但也掉了1分。
這場比賽小熊先攻，1局上，柳賢振面對小熊2棒史特拉（Tommy la Stella）被敲2壘安打，其後雖三振坎德拉里奧（Jeimer Candelario），但被席澤（Matt Szczur）擊出1壘安打，護送史特拉奔回本壘，小熊先馳得點。
柳賢振及時回穩，三振第5棒頗被看好的小熊新秀哈普（Ian Happ），結束丟分的1局上半。2局上，柳賢振雖曾投1個四壞但再飆兩個三振，3局上又被擊出安打，但靠著內野守備的雙殺，小熊無功而返。
4局上，道奇換投，柳賢俊退場，總計他主投3局被敲3支安打掉1分是自責分，4個三振加1個四壞保送，防禦率1.80。
他受訪時表示，覺得自己的狀況還不錯，也很健康，不過感覺今天投球時，平衡還有點問題，但這是自我可以調整的，對於今年球季重返先發有信心也很期待。
韓籍左投柳賢振2012年被道奇以超過2570萬美元的競標價網羅，同年12月與道奇敲定6年3600萬美元的合約，2013年與2014年球季均奪得超過2位數的14場勝投，可惜2015年因左肩關節手術而報銷。
去年他曾尋求復出但甫登板就被聖地牙哥教士隊打爆，又被丟回傷兵名單，今年春訓首場對洛杉磯天使投2局無失分，今天2度先發對小熊雖掉分但表現也不俗，可說備受矚目。1060317
(中央社)
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