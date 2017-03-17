屏東演藝廳實驗劇場 體驗展演空間
屏東演藝廳裡的「實驗劇場」，3月份安排了「小人物狂想曲」與「阿嬤，笑一個」等戲劇節目，4月則主打古典音樂親子活動，縣政府文化處邀請民眾近距離體驗新的展演空間。
實驗劇場3月18日至19日由表演家合作社劇團演出「小人物狂想曲」，在100分鐘的4段故事中，以輕鬆幽默的方式與觀眾分享生活的酸甜苦辣與平凡幸福。3月31日由橄欖葉劇團推出「阿嬤，笑一個」，從導演編劇自身與奶奶的情感出發，提醒忙於工作的年輕人找時間陪伴家人，也觸及社會日益常見的失智症問題。
配合兒童婦幼節日的到來，實驗劇場4月安排多場古典音樂的親子推廣活動，包括巴洛克音樂與歌劇，大鍵琴器樂等，透過導聆、體驗、影片與有獎徵式，讓全家大小度過歡樂的親子時光，也增進孩子的美學素養與心智專注力。
文化處長吳錦發表示，「實驗劇場」又稱為小劇場、黑盒子，特色是近距離接觸，可以依據演出需求變化觀賞方式，入場觀眾既可以席地而坐，也可坐在椅子欣賞，或者採單面、雙面、3面、環狀觀賞。
吳錦發說，雖然台南及高雄等其他都會目前已有實驗劇場，但屏東多元豐富的族群文化可以讓實驗劇場的「使用可能性」更加寬廣，例如傳統掌中劇、口鼻笛或原民祭儀的傳習推廣、青年舞蹈家或單人器樂獨奏的演出教學等。
「實驗劇場」相關節目詳請與優惠請上「屏東演藝廳」官方粉絲專頁或洽詢專線08-722-7288。1060317
(中央社)
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