薩德餘怒未消 陸民盼中國國足踢走南韓

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連日砲轟樂天後，中國大陸網民對薩德的怒氣找到新的宣洩出口。中國國足即將在長沙登場的2018年世界盃資格賽與南韓隊廝殺，大陸網民叫囂，「在這風口浪尖上，是榮譽之戰啊。」

中新網報導，為備戰23日與南韓隊進行的2018年世界盃資格賽，中國大陸國家足球隊部分隊員16日上午抵達湖南長沙，當天下午就進行第1次訓練。訓練球場圍欄全被遮住，不讓媒體捕捉到任何畫面。

長沙向來被視為中國大陸足球福地，中國國足2005年以來在長沙賀龍體育中心踢了8場比賽，取得4勝4平的不敗戰績。

中國國足這次在湖南迎戰南韓隊，雖具主場優勢，但從目前世界盃資格賽戰績來看，兩隊實力相差懸殊。

根據騰訊體育，中國國足先前在世界盃資格賽5戰中，拿到2平3敗的成績，目前積分2分。南韓隊則取得3勝1平1敗的成績，目前積分10分。

雖然雙方實力有差距，但美韓欲在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，俗稱薩德）連日觸怒大陸網民，網民現將積怨轉移至這場比賽，殷殷期盼中國國足能「修理」南韓隊，「這已經不是一場足球賽那麼簡單的事了！」

報導說，中國國足總教練里皮（Marcello Lippi）領銜的教練團15日先抵達長沙。考慮到部分球員剛踢完亞足總冠軍聯賽（亞冠），里皮特別允許廣州恆大、江蘇蘇寧和上海上港隊的隊員延至18日再到長沙報到。

另外，根據韓聯社報導，南韓男足將於19日晚間從仁川搭機赴長沙。1060317

(中央社)