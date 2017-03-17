薩德餘怒未消 陸民盼中國國足踢走南韓
連日砲轟樂天後，中國大陸網民對薩德的怒氣找到新的宣洩出口。中國國足即將在長沙登場的2018年世界盃資格賽與南韓隊廝殺，大陸網民叫囂，「在這風口浪尖上，是榮譽之戰啊。」
中新網報導，為備戰23日與南韓隊進行的2018年世界盃資格賽，中國大陸國家足球隊部分隊員16日上午抵達湖南長沙，當天下午就進行第1次訓練。訓練球場圍欄全被遮住，不讓媒體捕捉到任何畫面。
長沙向來被視為中國大陸足球福地，中國國足2005年以來在長沙賀龍體育中心踢了8場比賽，取得4勝4平的不敗戰績。
中國國足這次在湖南迎戰南韓隊，雖具主場優勢，但從目前世界盃資格賽戰績來看，兩隊實力相差懸殊。
根據騰訊體育，中國國足先前在世界盃資格賽5戰中，拿到2平3敗的成績，目前積分2分。南韓隊則取得3勝1平1敗的成績，目前積分10分。
雖然雙方實力有差距，但美韓欲在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，俗稱薩德）連日觸怒大陸網民，網民現將積怨轉移至這場比賽，殷殷期盼中國國足能「修理」南韓隊，「這已經不是一場足球賽那麼簡單的事了！」
報導說，中國國足總教練里皮（Marcello Lippi）領銜的教練團15日先抵達長沙。考慮到部分球員剛踢完亞足總冠軍聯賽（亞冠），里皮特別允許廣州恆大、江蘇蘇寧和上海上港隊的隊員延至18日再到長沙報到。
另外，根據韓聯社報導，南韓男足將於19日晚間從仁川搭機赴長沙。1060317
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。