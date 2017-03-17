苛政猛於虎？李富城：一例一休引發漲價 改了也回不去
民進黨執政至今，影響人民生活最大的就是所謂「一例一休」，該政策不只讓許多行業變相減薪，甚至引發物價飛漲。對此，資深氣象主播李富城表示，既然漲上去，就降不下來了！
李富城今天（17日）在臉書發文，稱當局的錯誤政策比毒藥還毒。他說：「2008年，原物料大漲，麵粉由一袋(22kg)360元漲到860元，結果所有的麵食大漲，包子由10元漲到15元；2009年，麵粉跌到現在的460元，然而麵包、包子等麵製品，沒有一項下跌過。一例一休漲上去的，再也不會下降了。」
上文引起網友熱烈回響，有網友留言說：「一粒一羞，禍國殃民」、「就算麵粉降了，麵食還有其他理由不降」。也有人以調侃的語調表示：「原物料跌了，如果不降價包子，也應該做大顆一點或料放多一點」。
(中時電子報)
文章來源：李富城臉書
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