陸網民近8成曾失眠 上海人比例最高

我要評比

大陸2017年中國網民失眠地圖顯示，近80%民眾有失眠經驗，其中上海、廣州比例最高，長沙、北京、深圳緊追在後，難以入睡是最主要的失眠表現。

澎湃新聞報導，「失眠知多少？失眠行為網路大調查」歷時1個月，調查大陸各地民眾的失眠經驗、對失眠危害的認知以及治療態度。

失眠是指，非常想睡覺但上床後睡不著或夜裡容易驚醒、入睡困難、入睡時間超過30分鐘；整夜醒來2次以上；睡眠品質下降、總睡眠時間低於6小時及早晨醒後身體無恢復感等情況，最重要的是伴有日間功能障礙，感到疲勞或全身不適。

調查顯示，57%網民不能全面了解失眠的危害，堅決不吃藥，僅4.5%網民認為應該馬上治療。許多人不知道失眠與某些癌症有關，不了解失眠會增加糖尿病、高血壓或肥胖風險，以及可能導致精神問題。

北京首都醫科大學宣武醫院神經內科主任王玉平說，研究顯示，失眠與肥胖、糖尿病、高血壓、中風等疾病有直接關係，甚至可能提高乳腺癌和前列腺癌等癌症發病率，還可能引發精神障礙，因此應該盡早就醫。1060317

(中央社)