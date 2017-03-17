照顧長輩就像陪著玩 照護員不覺得累

在南投縣埔里鎮愚人之友基金會服務2年多的照護員王亭方，平常照顧長輩就像陪他們「玩」，因此不覺得累。

冬日的暖陽難得露面，日間照顧中心長者們由照護員輕扶著，繞行房舍外的小庭園。照護員王亭方在財團法人愚人之友社會福利慈善事業基金會的日間照顧「樂活村」工作2年多，當初因需照顧生病的家人而去學習照護技能，從中發現或許可「試試看」投入照護工作。

王亭方說，在這工作像陪著長輩們「玩」，壓力不算大，與長者的家屬相處也很好，一晃眼就過2年多，且由於自己是老埔里人，與長輩聊天時，提到許多事總有很多「熟悉感」，就像「共同語言」，有時候聊著聊著，還會發現共同認識的朋友。

王亭方說，先前從事業務員工作，雖然照護員的薪水相對較少，但在這工作穩定、不用東奔西跑，所學技能還可照顧自己的長輩。

談到這份工作辛苦之處，王亭方說，日照中心為失能、失智混合單位，照顧失智長輩時，若長輩失控，會擔心長輩受傷，此時壓力比較大、比較緊張，除此之外，平常工作就像「陪著長輩玩一樣」。

王亭方說，對長輩來說，照護員仍是「外人」，因此一些平常對家人較兇的長輩，來到日照中心都變得很客氣，會與照護員打鬧、玩耍，還有一名長輩的媳婦很驚訝說，「婆婆平常在家不是這樣子」。這種說法讓照護員們很有「成就感」，就像肯定他們做得很好，所以長輩都很開心。

對於從事照護員工作，王亭方感謝家人支持。她說，由於母親近一年臥病在床，擔任照護員，取得相關證照，因此有更專業技能去照顧母親；白天在日照中心、晚上照顧母親，都做一樣工作，相較一般人，更能得心應手，也不會感覺太勞累。

「看到長輩來到這裡而變得開心、身體變好，是從事照護員最大的支持動力」。王亭方表示，有些長輩與家人關係不好，但來到這裡卻變得很開心，都讓照護員很有成就感，加上同事相處氣氛融洽，目前不考慮離開這份工作，要再陪長輩們「玩」下去。

愚人之友基金會由埔里基督教醫院在民國89年創立，以「成為全國老人長期照護的領導品牌」為願景，提供教育研習、居家服務、長青健康活力站、失能日間照顧、失智日間照顧、團體家屋、老人家庭托顧、身障家庭托顧、日間作業、輔具中心、資源中心、交通接送、自立生活支持、文康車、到宅沐浴車服務。1060317

(中央社)