赴陸從嚴管制 江啟臣：要謹慎配套

我要評比

陸委會與國安會共同認定「大陸機場屬於兩岸條例第2條規定的中共控制之地區的涵蓋範圍」，今年初已行文各公務機關與學校單位，要求一定職等公務員除入境大陸須申請許可外，包括過境、轉機大陸也要事先申請許可。

江啟臣表示，「國際航班陸轉」非常常見，很難判定赴陸轉機旅客的動機，到底是單純、刻意或有其他目的，在「陸轉就要報准」實踐上，如何過濾有心人士？需要完善精密與謹慎的設計與配套。

江啟臣建議林全政府，不宜在沒有完善設計配套下實施「赴陸轉機管制」，需參酌先進國家處理類似狀況的先例，詳加研討。

他強調，不論兩岸關係如何，有關「赴陸轉機報准」這類的人權緊縮措施都必須十分謹慎討論，力求在必要的防範措施之外，避免出現不必要的人身基本自由限制較為周全。

(中時)