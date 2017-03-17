領先全國 中市打造視障按摩據點評鑑機制

台中市勞工局打造休閒產業新亮點，全國首創視障按摩據點評鑑機制！（陳世宗翻攝）

國人注重休閒養生，各式休閒產業蓬勃發展，養生、抒壓等產業也越來越多元！勞工局為協助轄內各視障按摩據點成為民眾休閒抒壓的好去處，領先全國首創視障按摩據點評鑑機制，打造臺中市休閒產業新亮點。

勞工局指出，自100年11月大法官釋憲開放明眼人按摩以來，台中市一般按摩業者已登記近300家，而視障按摩業者僅有150餘家，倍數的差距讓原本從事按摩之視障者明顯感受到市場競爭壓力；因視障按摩業不如一般養生館以精美的裝潢取勝，但視障按摩師擁有國家證照考試所認證的技術，打造優質環境及顧客至上的服務品質，將有助於提升視障按摩業者的市場競爭力。

勞工局長黃荷婷說，中市特別參考星級旅館、遊樂園、觀光工廠等評鑑機制，擬訂視障按摩業評鑑指標，並於3月8日與本市視障按摩業者召開說明會，深獲業者認同，期待未來與勞工局合作，讓臺中市視障按摩邁入星級評鑑的里程碑。

視障按摩據點評鑑的目的是希望協助轄內視障按摩業者增強競爭力，同時行銷本市視障按摩服務，視障按摩業可透過自願加入評鑑機制得到自我提升，並達到更優質的行銷。

評鑑機制將分3級，對視障按摩據點之整體地理環境、建築外觀與空間設計、環境衛生清潔、消費資訊與權益、設備設施、環境安全管理、按摩師素養與權益、顧客服務品質、按摩師專業與人才培育機制、品牌發展與創新等10大面向詳細評估，通過評鑑及認證之視障按摩據點代表其環境、設備、清潔、衛生、技術及服務等都達到對應等級之要求。

黃荷婷強調，勞工局今年度將透過輔導員實地訪視宣導及協助各視障按摩據點試評，蒐集相關資訊後確認評鑑指標之合適性，預計於107年度正式評鑑，將為臺中市按摩業帶來新的價值觀，呼籲大家多多支持視障按摩。

(中時)