網球屁孩 有潛力成為下任球王？

基瑞歐斯在印地安泉網賽再度打敗喬柯維奇。(美聯社資料照)

21歲的「澳洲壞孩子」基瑞歐斯(Nick Kyrgios)3月初在墨西哥網賽8強戰首度對陣就打敗前球王喬柯維奇，前日的印地安泉網賽16強戰，他又再度以直落二收拾喬柯維奇，成為8年來第一個在硬地球場賞給喬帥2連敗的球員。

除此之外，基瑞歐斯2014年首度交鋒就打敗「蠻牛」納達爾，2015年他又打敗初次對陣的「瑞士天王」費德勒。成為繼前輩「澳洲球王」休伊特之後，在ATP巡迴賽首度交鋒就打敗網壇4天王之3(至今仍未贏過莫瑞)的第一人。

《紐約郵報》指出，基瑞歐斯討人厭的大嘴和精湛的球技讓他成為一股不容忽視的力量，他有潛力成為新任的世界球王。費德勒說：「我很訝異基瑞歐斯能連續在喬柯維奇最擅長的硬地球場連續擊敗他，而且還擊敗了納達爾和我。只要他肯專心打球就能做到。」

喬柯維奇被打得猛摔球拍，他說：「基瑞歐斯的表現不十分穩定，但他正逐漸擠進世界前10名，其實他是有前10名、甚至前5名的實力。」喬帥在印地安泉網賽3連霸、20連勝的個人紀錄也終結在基瑞歐斯手上。

然而基瑞歐斯的壞脾氣還是沒改，去年繳罰款、禁賽、看心理治療之後，2月又因辱罵球迷挨罰。基瑞歐斯說：「我的心智已逐漸成熟，我試著專心在爭奪每一球與每一場勝負。」他也開始學著稱讚對手，「費德勒是我最喜愛的球員之一。」基瑞歐斯將在8強戰對上費德勒。

(中時電子報)